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Çekerek arayı açtı

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde 4’üncü hafta Cumartesi ve Pazar günü oynanan müsabakalar ile geride kaldı.

Çekerek arayı açtı

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde 4’üncü hafta Cumartesi ve Pazar günü oynanan müsabakalar ile geride kaldı.

24 Nisan 2018 Salı 07:00
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Çekerek arayı açtı

A grubunda lider Çekerek Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Bişekspor’u 4-2 yenerken, Yenifakılı Gençlikspor ise deplasmanda Yozgat Bİşekspor’u 5-0 yendi. A grubunda alınan bu sonuçlar ile lider Çekerek Belediyespor en yakın takipçisine 6 puan fark atarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, Yenifakılı Gençlikspor ise aldığı galibiyet ile ilk iki için büyük avantaj yakaladı. B grubunda haftaya Tuzkayaspor, Yozgat Belediyespor ve Çiğdemlispor 6 puan ile girmişlerdi. Tuzkayaspor konuk ettiği Çiğdemlispor’u 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalarken, Yozgat Belediyespor ise ligden ihraç edilen Şefaatli Belediyespor müsabakasını hükmen 3-0 kazanarak zirvenin ortağı oldu. 

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