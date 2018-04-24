Çekerek arayı açtı

A grubunda lider Çekerek Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Bişekspor’u 4-2 yenerken, Yenifakılı Gençlikspor ise deplasmanda Yozgat Bİşekspor’u 5-0 yendi. A grubunda alınan bu sonuçlar ile lider Çekerek Belediyespor en yakın takipçisine 6 puan fark atarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, Yenifakılı Gençlikspor ise aldığı galibiyet ile ilk iki için büyük avantaj yakaladı. B grubunda haftaya Tuzkayaspor, Yozgat Belediyespor ve Çiğdemlispor 6 puan ile girmişlerdi. Tuzkayaspor konuk ettiği Çiğdemlispor’u 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalarken, Yozgat Belediyespor ise ligden ihraç edilen Şefaatli Belediyespor müsabakasını hükmen 3-0 kazanarak zirvenin ortağı oldu.