ÇEDAŞ Turnuva için kura çekti

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan kura çekiminde, Sivas, Tokat ve Yozgat’taki kamu ve özel kurum çalışanlarının yer alacağı turnuvanın sonunda ilk üç takım adına ihtiyaç sahipleri için askıya ekmek bırakacak. Yozgat’tan sonra Tokat ve Sivas’ta adayların belli olmasının ardından başlayacak turnuvanın bölge şampiyonları Ağustos’un ikinci yarısında belli olacak. Turnuva sonunda daha önce olduğu gibi bu yıl da ilk üçe giren takım adına CK Enerji Çamlıbel Elektrik askıya ekmek bırakacak. Turnuvada bu yıl Yozgat ilinden toplam 22 takım yer alacak. Kura çekiminde konuşan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Yozgat İl Müdürü Edip Teoman, “Ağustos 2017’de ilk adımını attığımız Askıda Ekmek Projesi, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta toplam 500 noktaya ulaştı. Bugüne kadar askıya konulan ekmek sayısı 890 bini aştı. Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için futbolun milyonları birleştiren gücünden de destek alma hedefi ile geçen yıl ‘Askıda Ekmek Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’nı başlattık. Kamu ve özel kurum çalışanlarının katıldığı turnuva ile projemiz daha geniş kitlelere ulaştı. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz turnuva artık Sivas’ın dışına da taştı. Yozgat ve Tokat’tan gelen talepler üzerine gerçekleştireceğimiz turnuvamız üç ili kapsar hale geldi’’ dedi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ise Askıda Ekmek Projesi’ne kurumların vereceği desteğin çok değerli olduğuna işaret ederek, “Biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak projeye tam destek veriyoruz’’ diye konuştu. Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. 5 grup halinde gerçekleştirilecek turnuvaya 22 takım katılırken, turnuvanın başlama tarihi ise ileriki günlerde belli olacak.

