Cazibe merkezi olacak

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın talimatı ve bilgileri doğrultusunda kendilerinin amacının Çamlık Milli Parkını bir cazibe merkezi haline getirmek olduğunun altını çizen Güneşer,

‘’Biz Çamlık Milli Parkını başta Yozgat insanına, halkımıza daha fazla nasıl kullandırırız, oraya daha fazla insan nasıl çekeriz diye zaman zaman projeler yapıyoruz.

Sayın Valimizin önderliğinde zaman zaman bütün kurum müdürlerinin katılımı ile Çamlık’ta yürüyüşler de yapıyoruz.

Çamlığın önemini ortaya koymak istiyoruz. Spor için, Yozgat için, Yozgatlı için çok önemli bir değer olduğunu ortaya koymak için yaptığımız faaliyetler.

Önümüzdeki dönemlerde çeşitli spor faaliyetleri ile çeşitli aktivitelerle Yozgat Çamlığı Milli Parkını önemini ortaya koymaya çalışacağız.

Bunu da başaracağımızı bekliyorum. Çok büyük tadilatlar yapıldı, yeni binalar yapıldı, insanların hizmetine sunulacak yeni alanlar çıkartıldı, bunlardan da insanlarımızın haberdar olması gerekiyor. Buda oraya giderek, o alanları kullanarak olur’’ dedi.