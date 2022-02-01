Çayıran’da transfer

Antrenör Abdullah Akkaya’nın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Çayıralan Esnafspor, Kayseri Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Ejder İş Makinaları Kayserigücü FK takımında Muhammed Furkan Aslan ile anlaştı. Çayıralan Esnafspor ile anlaşma sağlayan Muhammed Furkan Aslan, ‘’ Ejder İş Makinaları Kayserigücü FK takımından Çayıralan Esnafspor takımına Transfer olmuş bulunmaktayım. Transferimde yaptıkları kolaylıklar ve anlayışları için ve bana hissettirdikleri aile ortamı için değerli kulüp yönetimine, bana olan emekleri ve samimiyetleri için kulüp çalışanlarına, bana olan yardımları destekleri ve güvenleri için çalıştığım tüm Antrenörlere ve son olarak birlikte alın teri döktüğüm koca yürekli takım arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum’’ dedi.