ÇAYIRALAN’IN GÖZÜ YÜKSEKLERDE

Kamp çalışmalarını Çayıralan stadında sürdüren Çayıralan Esnafspor bu sene ilk defa mücadele edeceği ligde hedefini grup birinciliği olarak belirledi. Çayıralan Esnafspor Antrenörü Tunca Varol, liglerin başlama tarihinin belli olmasının ardından hemen yeni sezon hazırlıklarının startını verdiklerini ve çalışmalara başladıklarını hatırlattı. İç ve dış transferde bir çok oyuncuyu renklerine bağladıklarını dile getiren Varol, Çayıralan’da kamp çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. İki etaptan oluşan kamp çalışmalarının birinci bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaparak güç depoladıklarını belirten Varol, ‘’Kamp çalışmalarımızın ikinci etabında ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalara geçtik. Ligin başlamasına iki hafta gibi bir süre kaldı. Ligin ilk haftasında Sorgun Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya kadar çok iyi çalışıp, şehrimizin takımını yenerek lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. İlk defa mücadele edeceğimiz bu ligde hedefimizi grup birinciliği olarak belirledik. Bunu başaracak oyuncu grubuna sahibiz. Belirlediğimiz ilk hedefimize ulaşmak için de çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu doğrultuda da yoğun tempo ile hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Lig başlayana kadar hazırlık müsabakaları da oynamayı amaçlıyoruz. Oynayacağımız hazırlık müsabakalarında da takımımızın eksiklerini daha iyi görme fırsatı bulacağız’’ dedi.