Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Çayıralan’da Yozgatspor hazırlıkları

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Çayıralan Esnafspor Pazar günü Yozgatspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

10 Şubat 2022 Perşembe 00:54
Çayıralan’da Yozgatspor hazırlıkları

Antrenör Abdullah Akkaya gözetiminde Çayıralan İlçe stadında çalışan Çayıralan Esnafspor bugün çift kale antrenman yaparak Yozgatspor taktiğini çalışacak. Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, Ligin ikinci yarısındaki ilk müsabakalarını Yozgatspor ile oynayacaklarını söyledi. Kendi memleketlerinin takımı olan Yozgatspor ile ligin ilk yarısında deplasmanda berabere kaldıklarını hatırlatan Akkaya, ‘’Ligin ikinci yarısına hem iyi başlamak hem de moral bulmak için Yozgatspor ile oynayacağımız müsabakayı yenmemiz gerekiyor. Kendi memleketimizin takımı olan Yozgatspor ile karşı karşıya gelmek bizim için zor olacak ancak futbolda duygusallığı yer yok ve kazanmamız gereken bir müsabaka. Galibiyete ihtiyacımız var ve Yozgatspor il oynayacağımız müsabakaya da iyi hazırlanıyoruz. Bugün çift kale antrenman yapacağız ve Yozgatspor ile oynayacağımız müsabakanın taktiğini çalışacağız’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Çayıralan’da Yozgatspor HazırlıklarıYozgatIlerigazetesişubatPerşembeHaberSporTotoBölgeselAmatörLigçayıralanEsnafsporSporMaçHazırlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BOĞAZLIYAN’DA SPOR TESiSLERi iNCELENDi
BOĞAZLIYAN’DA SPOR TESiSLERi iNCELENDi
Engelli sporcudan moral
Engelli sporcudan moral
Ordu’da Yozgat rüzgarı
Ordu’da Yozgat rüzgarı
MiLYONLUK DEĞiL YÜREKLi TAKIMIZ
MiLYONLUK DEĞiL YÜREKLi TAKIMIZ
Tayfun Akbey tutulmuyor
Tayfun Akbey tutulmuyor
Kızlar’da Kızıltepe hazırlığı
Kızlar’da Kızıltepe hazırlığı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim