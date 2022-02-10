Çayıralan’da Yozgatspor hazırlıkları

Antrenör Abdullah Akkaya gözetiminde Çayıralan İlçe stadında çalışan Çayıralan Esnafspor bugün çift kale antrenman yaparak Yozgatspor taktiğini çalışacak. Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, Ligin ikinci yarısındaki ilk müsabakalarını Yozgatspor ile oynayacaklarını söyledi. Kendi memleketlerinin takımı olan Yozgatspor ile ligin ilk yarısında deplasmanda berabere kaldıklarını hatırlatan Akkaya, ‘’Ligin ikinci yarısına hem iyi başlamak hem de moral bulmak için Yozgatspor ile oynayacağımız müsabakayı yenmemiz gerekiyor. Kendi memleketimizin takımı olan Yozgatspor ile karşı karşıya gelmek bizim için zor olacak ancak futbolda duygusallığı yer yok ve kazanmamız gereken bir müsabaka. Galibiyete ihtiyacımız var ve Yozgatspor il oynayacağımız müsabakaya da iyi hazırlanıyoruz. Bugün çift kale antrenman yapacağız ve Yozgatspor ile oynayacağımız müsabakanın taktiğini çalışacağız’’ dedi.