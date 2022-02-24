Çayıralan’da TKi alarmı

Ligin ilk devresinin flaş takımlarından olan Çayıralan Esnafspor, ligin ikinci yarısında oynadığı iki müsabakayı da kaybederek düşme hattına yaklaştı. Kümede kalma mücadelesi veren Yeşil Kamanspor’a geçtiğimiz hafta mağlup olan Çayıralan Esnafspor, ileride korkulu rüya görmemek için zirve mücadelesi veren Ankara TKİspor ile oynayacağı müsabakayı kazanmak istiyor. Çayıralan Esnasfpor Antrenörü Abdullah Akkaya, ligin ikinci yarısına istedikleri gibi başlayamadıklarını ve oynadıkları iki müsabakadan da beklemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını söyledi. İleride sıkıntı yaşamamak için, bu hafta sonu Ankara TKİspor ile oynayacakları müsabakayı kazanmaktan başka çarelerinin olmadığına vurgu yapan Akkaya, ‘’Ligin ikinci yarısına Yozgatspor mağlubiyeti ile başladık. Geçtiğimiz hafta da kümede kalma mücadelesi veren Yeşil Kamanspor karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyet serimize son vermek ve ileride sıkıntıya düşmemek için Pazar günü konuk edeceğimiz zirve mücadelesi veren Ankara TKİspor’u mağlup etmekten başka şansımız yok. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Ankara temsilcisi ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın da bizim olacağımıza inancım tam’’ dedi.