Çayıralan’da tek düşünce galibiyet

Geçtiğimiz hafta ile oynaması gereken müsabaka olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen Çayıralan Esnafspor bir haftalık dinlenmenin ardından yarın Ankara DSİspor’u mağlup ederek ligin ilk devresini galibiyet ile tamamlamak istiyor. Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, yarın ligin güçlü ekiplerinden biri olan Anakara DSİspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Zirve yarışlarının devam edebilmesi için bu müsabakadan galibiyet ile ayrılmaktan başka şartlarının olmadığını vurgulayan Akkaya, ‘’Yarın taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi mağlup etmek istiyoruz. Takımımız iç sahada çok daha iyi mücadele ediyor. Kendi sahamızda şimdiye kadar sadece bir kere puan kaybı yaşadık. Bir daha puan kayıpları yaşamayacağımızı düşünüyorum. Yarın Ankara TKİspor’u yenerek ligin ilk devresini galibiyet ile tamamlamak istiyoruz. Eğer yarın sahadan galibiyet ile ayrılırsak erteleme müsabakamız olan Mucur Yabanlıspor ile oynayacağımız müsabakaya da hem moralli hem de daha iyi hazırlanma fırsatı buluruz. Bizim hedefimiz iki müsabakadan 6 puan alarak zirve yarışındaki yerimizi almak. Bunu da başaracak güce sahibiz’’ dedi.