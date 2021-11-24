Çayıralan’da Sorgun hazırlıkları

Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, geçtiğimiz hafta sonu lider Ankara TKİspor’a şansız bir şekilde yenildiklerini söyledi. Güçlü rakipleri karşısında iyi mücadele etmelerine rağmen bunu skora yansıtamadıklarını hatırlatan Akkaya, ‘’Ankara TKİspor karşısına aldığımız mağlubiyeti Sorgun Belediyespor’u yenerek telafi etmek istiyoruz. Bu sezon üst sıralarda tamamlamayı hedefliyoruz ve bunun içinde bütün rakiplerimizi yenmemiz gerekiyor. Sorgun Belediyespor ile aynı şehrin takımıyız ancak her şeyden önce de bu ligde rakibiz. Güçlü rakibimizi de taraftarımızın desteğini arkamıza alarak yenmek istiyoruz’’ dedi.