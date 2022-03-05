Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Çayıralan’da Sorgun alarmı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Çayıralan Esnafspor, yarın deplasmanda Sorgun Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

05 Mart 2022 Cumartesi 00:03
Çayıralan’da Sorgun alarmı

Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, yarın deplasmanda Sorgun Belediyespor ile oynayacakları müsabakayı kazanarak ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi. Aldıkları üst üste mağlubiyetler ile ateş hattına yaklaştıklarını dile getiren Akkaya, biran önce galibiyetler alarak ateş hattından uzaklaşmaları gerektiğini vurguladı. Bu nedenle Sorgun Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Akkaya, ‘’Yarın deplasmanda karşı karşıya geleceğimiz Sorgun Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Ligin ilk devresinde yendiğimiz rakibimize rövanşı vermek istemiyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Çayıralan’da Sorgun AlarmıYozgatIlerigazetesiMartCumartesiHaberSporTotoBölgeselAmatörLigçayıralanEsnafsporSorgunBelediyesporDeplasman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Play-Off’a devam
Play-Off’a devam
Belediye Mersin’de
Belediye Mersin’de
Sorgun Arkas’ı çalışıyor
Sorgun Arkas’ı çalışıyor
Yozgatspor TKi’yi gözüne kestirdi
Yozgatspor TKi’yi gözüne kestirdi
Sorgun Çayıralan’ı bekliyor
Sorgun Çayıralan’ı bekliyor
Kızlar Elazığ’a bileniyor
Kızlar Elazığ’a bileniyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim