Çayıralan’da Sorgun alarmı

Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, yarın deplasmanda Sorgun Belediyespor ile oynayacakları müsabakayı kazanarak ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi. Aldıkları üst üste mağlubiyetler ile ateş hattına yaklaştıklarını dile getiren Akkaya, biran önce galibiyetler alarak ateş hattından uzaklaşmaları gerektiğini vurguladı. Bu nedenle Sorgun Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Akkaya, ‘’Yarın deplasmanda karşı karşıya geleceğimiz Sorgun Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Ligin ilk devresinde yendiğimiz rakibimize rövanşı vermek istemiyoruz’’ dedi.