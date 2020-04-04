Çayıralan’da sessiz bekleyiş

Divanlı Gençlerbirliği ile şampiyonluk mücadelesi içerisine giren Çayıralan Esnafspor güçlü rakibini yenerek şampiyonluğu büyük ölçüde garantilemek istiyor. Geçtiğimiz hafta sona oynanması gereken ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüsü tehdidi nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı bu müsabaka oynanmamıştı. Cuma gününe kadar yoğun bir hazırlık dönemi geçiren ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ligleri tatil edildiğini açıklamasının ardından çalışmalarını iptal eden Çayıralan Esnafspor şimdi müsabaka tarihinin belli olacağı günü bekliyor. Çayıralan Belediyesi’nin de desteğini arkasına alarak bu seneki hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Çayıralan Esnafspor, bu hedefe emin adımlarla ilerliyor. Şampiyonluk yolunda önündeki en büyük engellerden biri olan Divanlı Gençlerbirliği takımını da yenerek büyük oradan şampiyonluğu garantilemek isteyen Çayıralan Esnafspor, bu müsabakanın oynanma tarihi belli olduktan sonra tekrar hazırlıklarına başlayacak. Divanlı Gençlerbirliği ile iki puan fark bulunan Çayıralan Esnafspor, güçlü rakibini yenmesi durumunda arasındaki puan farkı 5’e yükselecek ve şampiyonluğu büyük ölçüde garantileyecek. Öte yandan bu müsabakayı Divanlı Gençlerbirliği takımının kazanması durumunda ise Divanlı Gençlerbirliği takımı rakibinin bir puan önüne geçecek ve liderlik koltuğuna kurulacak. Şampiyonluk açısından çok önemli olan bu müsabakanın oynanma tarihi ise merak ile bekleniyor.