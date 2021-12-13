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Çayıralan uzatmada dağıldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grupta mücadele eden Çayıralan Esnafspor, zirve mücadelesi veren Keçiören Belediyespor karşısında 90+1’inci dakikada kalesinde gördüğü golle 3-2 mağlup oldu.

13 Aralık 2021 Pazartesi 00:58
Çayıralan uzatmada dağıldı

Kendi sahasında oynadığı iki müsabakayı da kazanarak adından söz ettiren Çayıralan Esnafspor puan ve puanlar almak için çıktığı müsabakada iyi oynamasına rağmen uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle dağıldı. Müsabakaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Keçiören Belediye Bağlumspor oldu. 34’üncü dakikada bulduğu golle Çayıralan Esnafspor karşısında 1-0 öne geçen konuk ekip müsabakanın ilk yarısını da bu skor ile tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında toparlanan Çayıralan Esnafspor konuk ekip Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında gol aramaya başladı. Geliştirdiği ataklar ile rakip kalede tehlike yaratan Çayıralan Esnafspor aradığı golü 51’inci dakikada bularak skora eşitliği getirdi. Golden sonra da ataklarını sürdüren temsilcimiz Çayıralan Esnafspor 69’uncu dakikada bulduğu golle güçlü rakibi karşısında 2-1 öne geçti. Bu dakikadan sonra Çayıralan Esnafspor kalesine yüklenen Keçiören Belediye Bağlumspor 87 ve 90+1’inci dakikalarda bulduğu golle temsilcimizi mağlup etti. Keçiören Belediye Bağlumspor aldığı bu galibiyet ile puanını 14’e yükseltirken zirvenin de ortağı oldu. Çayıralan Esnafspor ise 7 puanda kalırken zirve mücadelesinde de kopan taraf oldu. 

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