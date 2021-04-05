Çayıralan umut verdi

Bu sezon ilk defa mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig’de başarılı olmayı hedefleyen Çayıralan Esnafspor, Antrenör Tuncay Varol gözetiminde Çayarılan’da lig hazırlıklarını sürdürüyor. Günde çift antrenman yapan Çayıralan Esnafspor fırsat buldukça da hazırlık müsabakası yapmayı amaçlıyor. Çayıralan Esnafspor, kamp çalışmaları sırasında ilk hazırlık müsabakasını ise Sivas temsilcisi Abdulvahap Gazispor ile yaptı. Sivas’ta oynanan müsabakayı 1-0 kazanan Çayıralan Esnafspor lig öncesinde de gösterdiği performans ile umut verirken teknik ekipte oynanan hazırlık müsabakası ise takımın eksiklerini görme fırsatı buldu.