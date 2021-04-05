Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1430
ALTIN
453.481
DOLAR
8.1664
STERLİN
11.2940
EURO
9.6048

Çayıralan umut verdi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 4’üncü Grup’ta mücadele edecek olan Çayıralan Esnafspor oynadığı ilk hazırlık müsabakasında Abdulvhap Gazispor’u 1-0 mağlup ederken oynadığı futbol ile de lig öncesinde umut verdi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:18
Çayıralan umut verdi

Bu sezon ilk defa mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig’de başarılı olmayı hedefleyen Çayıralan Esnafspor, Antrenör Tuncay Varol gözetiminde Çayarılan’da lig hazırlıklarını sürdürüyor. Günde çift antrenman yapan Çayıralan Esnafspor fırsat buldukça da hazırlık müsabakası yapmayı amaçlıyor. Çayıralan Esnafspor, kamp çalışmaları sırasında ilk hazırlık müsabakasını ise Sivas temsilcisi Abdulvahap Gazispor ile yaptı. Sivas’ta oynanan müsabakayı 1-0 kazanan Çayıralan Esnafspor lig öncesinde de gösterdiği performans ile umut verirken teknik ekipte oynanan hazırlık müsabakası ise takımın eksiklerini görme fırsatı buldu. 

Anahtar Kelimeler:
Çayıralan Umut Verdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SPORCULARA DESTEK
SPORCULARA DESTEK
Kros Müsabakaları yapıldı
Kros Müsabakaları yapıldı
KIZLAR DEPLASMANDA KAYIP
KIZLAR DEPLASMANDA KAYIP
Yenişemediler
Yenişemediler
KIZLAR BOLU’YA BiLENiYOR
KIZLAR BOLU’YA BiLENiYOR
Yozgatspor garantiledi
Yozgatspor garantiledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim