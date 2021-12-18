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Çayıralan telafi peşinde

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Çayıralan Esnafspor yarın deplasmanda Mucur Yabanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

18 Aralık 2021 Cumartesi 00:01
Çayıralan telafi peşinde

Geçtiğimiz hafta iyi mücadele etmesine karşılık şansız bir şekilde Keçiören Belediye Bağlumspor’a mağlup olan Çayıralan Esnafspor, Mucur Yabanlıspor’u deplasmanda mağlup ederek aldığı yenilgiyi telafi etmek istiyor. Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, yarın ligin güçlü ekiplerinden biri olan Mucur Yabanlıspor ile deplasmanda zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenebilecek güce sahip olduklarını hatırlatan Akkaya, Keçiören karşısında aldıkları mağlubiyeti Mucur Yabanlıspor ile oynayacakları müsabaka ile telafi edeceklerini vurguladı. Mucur takımı ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarının altını çizen Akkaya, zor geçecek olan deplasmanda üç puan ile ayrılan tarafın kendilerinin olacağını sözlerine ekledi. 

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