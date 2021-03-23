Çayıralan stadı tadilata alında

Lig öncesinde Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında tespit edilen eksiklerin giderilmesi için çalışmalar başlatıldı. Yapılan tespitler sonrasında eksikliklerin giderilmesi noktasında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri Çandır stadında tadilat çalışmalarına başlarken çalışmaların lig öncesinde tamamlanacağı ve stadın müsabakalara hazır hale getirileceği bildirildi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri yarın Çandır stadında gelerek incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Federasyon yetkilileri tarafından yapılacak olan incelemeler sonrasında stadın bir eksiğinin bulunması durumunda yine Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri bu eksikleri de gidermek için çalışmalar yapacağı bildirildi.