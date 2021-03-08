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Çayıralan stadı lige hazırlanacak

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Çayıralan Esnafspor’un müsabakaları oynayacağı Çayıralan ilçe stadında gerekli tadilat çalışmaları yapılarak lig müsabakalarına uygun hale getirilecek.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:52
Çayıralan stadı lige hazırlanacak

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan tespit çalışması sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi. Yapılan görüşmede bir eksik listesi oluşturulduğu bu liste doğrultusunda da Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Yapılacak olan çalışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin statta yapacakları incelemelerin ardından müsabakanın oynanıp oynanmayacağına karar vereceği belirtildi. (Haber: İhsan Çelikkaya)

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Çayıralan Stadı Lige Hazırlanacak
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