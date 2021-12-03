Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Çayıralan Osmancık’a bileniyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Çayıralan Esnafspor Pazar günü deplasmanda Osmancık Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Abdullah Akkaya gözetiminde sürdürüyor.

03 Aralık 2021 Cuma 00:23
Çayıralan Osmancık’a bileniyor

Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, ligde Sorgun Belediyespor karşısında aldıkları galibiyet ile yeni bir çıkış yakaladıklarını ve bu çıkışlarını Pazar günü Osmancık Belediyespor karşısında alacakları galibiyet ile sürdüreceklerini söyledi. Şuanda ligde şampiyonluğa oynayan bütün takımlar gibi kendilerinin de şampiyonluk şanslarının bulunduğunu dile getiren Akkaya, ‘’Çayıralan Esnafspor olarak ilk defa mücadele ettiğimiz bu ligde sadece bir tana mağlubiyetimiz var o da şuanda grup lideri olan Ankara TKİspor’a karşı. Hedefimiz üst sıralara oynamak ve bunu da başaracak güce sahibiz. İyi bir takım oluşturduk ve ilk defa mücadele ettiğimiz acemisi olduğumuz bu ligde güzel işlerin altına imza attığımızı da düşünüyorum. Deplasmanda Osmancık Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. İki takımında galibiyete ihtiyacı var. Hem bizim hem de Osmancık Belediyespor için zor geçecek olan bu müsabakadan üç puan ile ayrılan tarafın bizim olacağımızı düşünüyorum ve oyuncularıma da güveniyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Çayıralan Osmancık’a BileniyorYozgatIlerigazetesiCumaAralıkHaberSporTotoBölgeselAmatörLigÇayıralanEsnafsporOsmancıkBelediyesporAbdullahAkkayaHazırlıklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Divanlı futbolcularına moral gecesi
Divanlı futbolcularına moral gecesi
KUPALARINI ALDILAR
KUPALARINI ALDILAR
Kızlar Aksaray yolcusu
Kızlar Aksaray yolcusu
Yozgatspor üç puana kilitlendi
Yozgatspor üç puana kilitlendi
Engelliler 7’inci yılını kutluyor
Engelliler 7’inci yılını kutluyor
Koçyiğit teşekkür etti
Koçyiğit teşekkür etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim