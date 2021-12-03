Çayıralan Osmancık’a bileniyor

Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, ligde Sorgun Belediyespor karşısında aldıkları galibiyet ile yeni bir çıkış yakaladıklarını ve bu çıkışlarını Pazar günü Osmancık Belediyespor karşısında alacakları galibiyet ile sürdüreceklerini söyledi. Şuanda ligde şampiyonluğa oynayan bütün takımlar gibi kendilerinin de şampiyonluk şanslarının bulunduğunu dile getiren Akkaya, ‘’Çayıralan Esnafspor olarak ilk defa mücadele ettiğimiz bu ligde sadece bir tana mağlubiyetimiz var o da şuanda grup lideri olan Ankara TKİspor’a karşı. Hedefimiz üst sıralara oynamak ve bunu da başaracak güce sahibiz. İyi bir takım oluşturduk ve ilk defa mücadele ettiğimiz acemisi olduğumuz bu ligde güzel işlerin altına imza attığımızı da düşünüyorum. Deplasmanda Osmancık Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. İki takımında galibiyete ihtiyacı var. Hem bizim hem de Osmancık Belediyespor için zor geçecek olan bu müsabakadan üç puan ile ayrılan tarafın bizim olacağımızı düşünüyorum ve oyuncularıma da güveniyorum’’ dedi.