Çayıralan Osmancık’a bileniyor

Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, Pazar günü kendi sahalarında Osmancık Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Ligin ikinci yarısında çok kötü puan kayıpları yaşadıklarını ve alt sıralara doğru indiklerini hatırlatan Akkaya, ‘’Pazar günü kendi sahamızda taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak son haftaların formda takımlarından Osmancık Belediyespor’u mağlup ederek kötü gidişata dur demek istiyoruz. Kalan haftalarda sıkıntılı günler geçirmemek ve alt sıralardaki takımlar ile aramızdaki puan farkını açmak için mutlaka Osmancık Belediyespor ile oynayacağımız müsabakayı kazanmamız gerekiyor’’ dedi.