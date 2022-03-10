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Çayıralan Osmancık’a bileniyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grupta mücadele eden Çayıralan Esnafspor Pazar günü Osmancık Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

10 Mart 2022 Perşembe 00:08
Çayıralan Osmancık’a bileniyor

Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, Pazar günü kendi sahalarında Osmancık Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Ligin ikinci yarısında çok kötü puan kayıpları yaşadıklarını ve alt sıralara doğru indiklerini hatırlatan Akkaya, ‘’Pazar günü kendi sahamızda taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak son haftaların formda takımlarından Osmancık Belediyespor’u mağlup ederek kötü gidişata dur demek istiyoruz. Kalan haftalarda sıkıntılı günler geçirmemek ve alt sıralardaki takımlar ile aramızdaki puan farkını açmak için mutlaka Osmancık Belediyespor ile oynayacağımız müsabakayı kazanmamız gerekiyor’’ dedi. 

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