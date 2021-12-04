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Çayıralan Osmancık yolcusu

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Çayıralan Esnafspor, yarın Osmancık İlçe Stadında saat 14.00’da Osmancık Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

04 Aralık 2021 Cumartesi 00:08
Çayıralan Osmancık yolcusu

Ligde iyi bir ivme yakalayan Çayıralan Esnafspor güçlü rakibini yenerek zirve yarışından kopmamak istiyor. Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, ligde çok iyi mücadele eden takımlarının zirve yarışını bu haftada da sürdüreceğine inandığını söyledi. Osmancık Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını hatırlatan Akkaya, ‘’Güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Şuanda ligin en iyi futbol oynayan takımlarından birisiyiz ve güçlü rakibimizi yeneceğimize de inancımız tamdır’’ dedi. 

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