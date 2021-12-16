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Çayıralan Mucur’u gözüne kestirdi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Çayıralan Esnafspor Pazar günü deplasmanda Mucur Yabanlıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

16 Aralık 2021 Perşembe 00:36
Çayıralan Mucur’u gözüne kestirdi

Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, Pazar günü konuk ettikleri Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında aldıkları mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Artık o maçın geride kaldığını önlerinde çok önem olan Mucur Yabanlıspor ile oynayacakları müsabakaya yöneldiklerini dile getiren Akkaya, ‘’Geçtiğimiz hafta sonu Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında haksız bir mağlubiyet aldık. Müsabakanın özellikle ikinci yarısında takımım çok iyi mücadele etti ve güçlü rakibimiz karşısında da 2-1 öne geçmeyi başardık. Rakibimizin iki golü de zaten penaltıdan atılan goller. Kazanacağımız müsabakayı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Artık bu müsabaka geride kaldı, Pazar günü deplasmanda Mucur Yabanlıspor ile oynayacağımız müsabakaya yöneldik. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Mucur Yabanlıspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve güçlü rakibimizi yenerek yolumuza devam edeceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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