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Çayıralan lige hazırlanıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Çayıralan Esnafspor ligin ikinci yarısının hazırlıklarını Antrenör Abdullah Akkaya gözetiminde sürdürüyor.

05 Ocak 2022 Çarşamba 00:59
Çayıralan lige hazırlanıyor

 Ligin ilk devresinde 11 puan toplamayı başaran Çayıralan Esnafspor ikinci yarıda çok daha iyi bir performans sergileyerek ligi üst sıralarda tamamlamak istiyor. Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, Çayıralan Esnafspor olarak ligin ilk yarısında çok iyi bir performans sergilediklerini ancak bazı müsabakalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını hatırlattı. Ligin ikinci yarısına çok daha iyi hazırlanacaklarını ve bütün müsabakalarını kazanacaklarına inandıklarını dile getiren Akkaya, ‘’Ligin ilk devresinde bütün müsabakalarda oyuncularım çok iyi performans sergiledi. İyi oynadığımız ve galibiyeti hak ettiğimiz müsabakaları kaybettik. Bu ligde ilk sezonumuz ve tecrübesiz bir ekibiz. Bunun sıkıntılarını da ligin ilk devresinde oynadığımız müsabakalarda gördük. Ligin ikinci yarısında işimizi şansa bırakmak istemiyoruz ve bütün müsabakalarımızı kazanarak zirveyi zorlamak istiyoruz’’ dedi. 

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