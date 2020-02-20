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Çayıralan Koltuğu bırakmıyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda mücadele eden Çayıralan Esnafspor, Ligin ikinci haftasında da liderliğini sürdürdü.

20 Şubat 2020 Perşembe 03:38
Çayıralan Koltuğu bırakmıyor

Ligin favori ekiplerinden biri olan Divanlı Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve güçlü rakibi karşısında 0-0 beraberlik ile bir puanı kapan Çayıralan Esnafspor puanını 4’e yükseltirken ligde de liderliğini devam ettirdi. Ligde A Grubunda mücadele veren ve grubu lider olarak tamamlayıp Play-Off’lara yükselen Çayıralan Esnafspor, ligin ilk haftasında Tuzkayaspor’u 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna kurulmuştu. İkinci haftada Divanlı Gençlerbirliği’nin konuğu olan Çayıralan Esnafspor, güçlü rakibi karşısında iyi bir mücadele ortaya koyarak ligin tek namağlup takımı karşısında deplasmanda altın değerinden 1 puanı almayı başardı. Cumartesi günü Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile deplasmanda mücadele edecek olan Çayıralan Esnafspor bu müsabakayı da kazanarak liderliklerini sürdürmek istiyorlar. 

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Çayıralan Koltuğu Bırakmıyor
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