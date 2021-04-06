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Çayıralan kendinden emin

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Bölge Dördüncü Grup’ta mücadele edecek olan Çayıralan EsnafsporAntrenör Tuncay Varol gözetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

06 Nisan 2021 Salı 00:53
Çayıralan kendinden emin

Çayıralan Esanfspor Antrenörü Tuncay Varol, günde çift antrenman ile yeni sezona hazırlandıklarını söyledi. İlk defa mücadele edecekleri Bölgesel Amatör Ligi’nde hedeflerinin süt sıralar olduğunu dile getiren Varol, ‘’Güçlü rakiplerin bulunduğu grubumuzu lider olarak bitirerek Play-Off’lara kalmayı amaçlıyoruz. Takımımız içerisindeki arkadaşlık olgusu bir kolej takımı edasında çalışmalarımızın devam etmesi ve son oynadığımız hazırlık müsabakasında takımımızın göstermiş olduğu performans bana lig öncesinde umut verdi. Ligin ilk haftasında tanıdığımız, bildiğimiz daha önce Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele ettiğimiz Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. Lige iyi bir başlangıç yaparsak devamının geleceğine ve sezon sonunda da gülen tarafın bizim olacağımıza inancım tamdır’’ dedi. 

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Çayıralan Kendinden Emin
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