Çayıralan ilçesinde Spor Tesisleri incelendi

Hazırlanan raporu İl Genel Meclisi üyelerine okuyan Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Gönül, Çayıralan ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün üç personel ile hizmet verdiğini, hizmet binasının mülkiyetlerinde olduğunu söyledi. Gönül, ilçede bulunan spor salonunda Basketbol, voleybol, hentbol, futsal sahası ile Badminton, Salon tenisi, masa tenisi, Satranç oyun alanı ile Tekvando salonunun bulunduğunu belirtti. İlçede Sentetik futbol sahası ve iki soyunma odalı olarak ilçe müdürlüğüne ait ilçe stadyumunda hizmetini sunulduğunu dile getiren Gönül, ‘’Çayıralan Gençlik ve Spor ilçe müdürlüğünün mevcut devam eden kurslarından Hentbol ve Atletizmdir. Yine açılması planlanan kurslar ise judo, tekvando, okçuluk, step-aerobik kurslarıdır. İlçede gerçekleştirilen sportif uygulamalar ise Koşabiliyorken Koş), Mutlu Çarşambalar, Zoom uygulaması üzerinden haftalık sportif konferanslar ve Kurumlar arası voleybol turnuvası yapılmaktadır. İlçede yapılması planlanan projeler ise stadyumun ve çevresinin bakım onarımı, kapalı spor salonu ve çevresinin bakım ve onarımının yapılması olduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir’’ dedi.