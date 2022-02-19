Çayıralan için zor müsabaka

Ligin ikinci yarısına Yozgatspor mağlubiyeti ile başlayan Çayıralan Esnafspor, düşme hattının sadece 4 puan önünde yer alıyor. İleride korkulu rüya görmemek için Yeşil Kamanspor’u yenmekten başka şansı bulunmayan Çayıralan Esnafspor, eğer bu müsabakadan mağlubiyet ile ayrılırsa düşme hattı ile arasındaki puan farkı sadece 1’e inecek. Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, ligin ikinci yarısının ilk müsabakasını Yozgatspor ile oynadıklarını ve kendi memleketlerinin takımı olan Yozgatspor karşısında sahadan mağlubiyet ile ayrıldıklarını söyledi. Son iki haftadır düşme hattında yer alan takımlarında puan kazanmalarının kendilerini biran da tehlikeli bölgeye yaklaştırdığını dile getiren Akkaya, ligin kalan haftalarında korkulu rüya görmemek, sıkıntı yaşamamak için yarın deplasmanda Yeşil Kamanspor’u yenmekten başka şanslarının bulunmadığını sözlerine ekledi.