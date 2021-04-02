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Çayıralan hazırlıklarını sürdürüyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Bölge Dördüncü Grupta mücadele edecek olan Çayıralan Esnafspor Antrenör Tuncay Varol gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

02 Nisan 2021 Cuma 00:59
Çayıralan hazırlıklarını sürdürüyor

Çayıralan Esnafspor Antrenörü Tuncay Varol, yeni sezon hazırlıklarını Çayıralan’da günde çift antrenman yaparak sürdürdüklerini söyledi. İyi bir ekip oluşturduklarına dikkat çeken Varol, ‘’İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Oyuncularımız lig öncesinde moral ve motivasyon açısından do çok iyi durumdalar. Bir kolej takımı havasında çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sırasında da birkaç tane hazırlık müsabakası oynamayı planlıyoruz. Oynayacağımız hazırlık müsabakalarında takımımızın eksiklerini daha net görme fırsatı bulacağız ve ona göre çalışmalarımıza yön vereceğiz’’ dedi. 

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