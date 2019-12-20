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Çayıralan garantiledi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda namağlup liderliğini sürdüren Çayıralan Esnafspor, Play-Off’lara kalmayı matematiksel olarak ta garantiledi.

Çayıralan garantiledi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda namağlup liderliğini sürdüren Çayıralan Esnafspor, Play-Off’lara kalmayı matematiksel olarak ta garantiledi.

20 Aralık 2019 Cuma 04:04
Çayıralan garantiledi

Grupta çıktığı 9 müsabakanın tamamını kazanarak 27 puan ile birinci sırada yer alan Çayıralan Esnafspor hafta sonu Çiğdemlispor karşısında aldığı galibiyet sonrasında dördüncü sırada yer alan Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile arasındaki puan farkını 14’e yükselterek ligin bitimine 4 hafta kala Play-Off’ları matematiksel olarak ta garantiledi.
Ligde çıktığı bütün müsabakaları kazanarak açık ara liderliğini sürdüren Çayıralan Esnafspor çıktığı dokuz müsabakada rakip filelere 42 gol gönderirken, kendi ağlarında ise sadece 8 gol gördü.
Ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı olma unvanını elinde bulunduran Çayıralan Esnafspor, Play-Off’larda da aynı başarıyı göstererek Bölgesel Amatör Ligi’nde Sorgun Belediyespor ile Play-Out maçı oynamak istiyor.

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