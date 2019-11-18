Çayıralan Esnafspor, kayıpsız devam

Geçtiğimiz sezonlarda son anda kazandığı maçlarla ligde tutunmayı başaran Çayıralan temsilcisi, bu sezon yaptığı transferlerde grupta liderliğini, kayıpsız sürdürüyor. Çayıralan Esnafspor, konuk ettiği Çamlıkspor’u da 5-2 yenerek, koltuğunu ve unvanını kurumasını bildi. A Grubunda Akdağmadenispor, konuk ettiği Çekerekspor ile 1-1 berabere kalırken, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Çiğdemlispor’u 3-2 yenerek, kendine geldi. B grubunda ise Tuzkayaspor, liderlik koltuğu ile birlikte namağlup unvanını korumasını bildi. Tuzkaya, deplasmanda Şefaatlispor’u da 3-1 yenmesini bildi. Ligdeki yenilgisiz bir başka takım olan Divanlı Gençlerbirliği ise gol düellosundan karlı çıkan taraf oldu. Divanlı Gençlerbirliği Sarayspor’u 5-4 yendi. Sarıkaya Belediyespor ile Boğazlıyan Şekerspor ise 1-1 berabere kaldı.