Çayıralan DSi’yi gözüne kestirdi

Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, geçtiğimiz hafta olumsuz hava şartları nedeniyle Mucur Yabanlıspor ile oynamaları gereken müsabakayı oynayamadıkları söyledi. Kötü hava şartları nedeniyle müsabakalarının ertelenmesinden dolayı geçtiğimiz haftayı dinlenerek geçirdiklerini hatırlatan Akkaya, ‘’Yoğun geçen lig maratonunda geçtiğimiz hafta dinlenme fırsatı bulduk. Pazartesi günü itibariyle de Pazar günü kendi sahamızda Ankara DSİspor ile oynayacağımız müsabakaya yöneldik. Pazar günü kendi taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi yenmek istiyoruz. Ligi ilk devresini galibiyet ile kapatmamız durumunda ikinci yarı bizim için çok daha iyi geçeceğine inanıyorum. Şansız şekilde puan kayıpları yaşamamıza rağmen ligde halen zirve yarışının içerisinde olduğumuza inanıyorum. Bu hafta sonu Ankara DSİspor ile oynayacağımız müsabakayı daha sonra da erteleme müsabakamız olan Mucur Yabanlıspor ile oynayacağımız müsabakanın ikisini de kazanmamız durumunda tekrar üst sıralara tırmanarak zirve yarışının ortağı olacağımıza inanıyorum’’ dedi.