Çayıralan'dan özür ve teşekkür

Varol yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2022 Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde ilçelerini tanıtabilmek için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini söyledi. Buna rağmen 5’inci Bölge 3’üncü Grupta 10 takımla mücadele sonucunda ERFA Çayıralan Esnafsporu’un Ligi 6’ıncı sırada tamamladığını ve statü gereği bir alt lige düştüklerini belirten Varol, ‘’Bütün Çayıralan’ı ve ERFA Çayıralan Esnafspor’u sevenlerimizden maddi ve manevi destek olan herkesten futbol takımımızı yerel lige düşürdüğümüzden dolayı özür dileriz. 2022-2023 sezonunda sizlerin de destekleriyle, tekrar ve daha güçlü bir kadro ile Spor Toto Bölgesel Amatör Lige çıkacağımıza inancımız tamdır. Başta Günyayla köyünden değerli iş adamımız ERFA Çayıralan Esnaf Spor Kulübü Onursal Başkanı İbrahim Hazer sponsorlukları ve takımımıza yapmış olduğu maddi ve manevi katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Ayrıca; bu zorlu süreçte bizi yalnız bırakmayan, Çayıralan Kaymakamımız Mahmut Fazıl Yıldız'a, Belediye Başkanımız Ömer Codar'a, Konuklar Belediye Başkanımız Muammer Çetin'e, Çayıralan AK Parti İlçe Başkanı Şahin Şahiner, Çayıralan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mutullah Üstün, Çayıralan Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Sezayi Yaşar’a, Çayıralan AK Parti ve CHP İl Genel Meclisi üyelerine, Çayıralan Sivil Toplum Örgütlerine, İş Adamlarımıza, muhtarlarımıza, gurbetçilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.