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Çayıralan'da BAL heyecanı

Sahasında ilk kez üst liglerdeki bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Çayıralan ilçesinde heyecan doruk noktaya ulaştı. Yarın Yeşil Kamanspor'u ağırlayacak olan Çayıralan Esnafspor, hazırlıklarını bugün tamamlayıp, maç saatini beklemeye başlayacak.

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:39
Çayıralan'da BAL heyecanı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Çayıralan Esnafspor, yarın Yeşil Kamanspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamyacak. Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, lige Yozgatspor karşısında aldıkları bir puan ile başladıklarını, yarın da Yeşil Kamanspor’u yenerek çıkış yakalayacaklarına inandıklarını söyledi. İyi bir takım olduklarını ve Yeşil Kamanspor karşısında sahadan galibiyet ile ayrılacaklarına inandıklarını dile getiren Akkaya, ‘’Yeşil Kamanspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Ligde bizim gibi bir puana sahip olan Kamanspor karşısında sahada oyuncularımın elinden gelenin en iyisini yapacağına ve üç puanı alan tarafın bizim olacağımıza inancımız tamdır’’ dedi.

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