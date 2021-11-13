Çayıralan'da BAL heyecanı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Çayıralan Esnafspor, yarın Yeşil Kamanspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamyacak. Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, lige Yozgatspor karşısında aldıkları bir puan ile başladıklarını, yarın da Yeşil Kamanspor’u yenerek çıkış yakalayacaklarına inandıklarını söyledi. İyi bir takım olduklarını ve Yeşil Kamanspor karşısında sahadan galibiyet ile ayrılacaklarına inandıklarını dile getiren Akkaya, ‘’Yeşil Kamanspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Ligde bizim gibi bir puana sahip olan Kamanspor karşısında sahada oyuncularımın elinden gelenin en iyisini yapacağına ve üç puanı alan tarafın bizim olacağımıza inancımız tamdır’’ dedi.