Çayıralan çıkışını sürdürüyor

Müsabakanın ilk yarısında iyi bir oyun ortaya koyan Çayıralan Esnafspor ilk yarıda bulduğu iki gol ile soyunma odasına 2-0 önde gitti. Müsabakanın ikinci yarısında ise konuk ekip Yeşil Kamanspor daha atak bir oyun ortaya koydu. Geliştirdiği ataklar ile gol arayan konuk ekip aradığı golü bulsa da sonucu değiştiremedi ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Müsabakaya hızlı başlayan taraf Çayıralan Esnafspor oldu. Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren konuk ekip Yeşil Kamanspor kalesine yüklenen Çayıralan Esnafspor 26’ıncı dakikada Hamit Çetinkaya’nın attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Golden sonra da ataklarını sürdüren Yozgat temsilcisi 36’ıncı dakikada İlyas Kağan Eker’in attığı golle skoru 2-0’a taşıdı. Müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan Çayıralan Esnafspor ikinci yarıda skoru korumak için defansa çekilince oyun hakimiyetini konuk ekip Yeşil Kamahspor’a kaptırdı. Yeşil Kamanspor 79’uncu dakikada attığı golle skoru 2-1’e getirmesine karşılık ikinci golü bulamayınca sahadan 2-1 mağlubiyet ile ayrıldı. Çayıralan Esnafspor aldığı bu galibiyet ile puanını 4’e yükseltirken konuk ekip Yeşil Kamanspor ise 1 puanda kaldı.