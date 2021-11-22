Çayıralan bu kez BAŞARAMADI

Ligde çıktığı ilk iki müsabakada 4 puan toplayarak çıkış yakalayan Çayıralan Esnafspor mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Ankara deplasmanında TKİspor karşısında umduğunu bulamadı ve sahadan 2-0 mağlubiyet ile ayrıldı. Müsabakanın ilk yarısında savunma ağırlıklı oynayan Çayıralan Esnafspor 34 ve 41’inci dakikalarda kalesinde gördüğü gole engel olamayınca soyunma odasına 2-0 geride gitti. Müsabakanın ikinci yarısında rakibine oranla daha atak bir oyun ortaya koyan Çayıralan Esnafspor, Ankara TKİspor karşısında bulduğu pozisyonlardan yararlanamayınca sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Lige Yozgatspor karşısında aldığı bir puan ile başlayan daha sonra konuk ettiği Yeşil Kamanspor karşısında da aldığı galibiyet ile çıkış yakalayan Çayıralan Esnafspor Ankara TKİspor karşısında aldığı mağlubiyet ile ligdeki ilk mağlubiyetini de yaşadı.