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Çayıralan arayı açıyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonu A Grubunda mücadele eden Çayıralan Esnafspor, grupta namağlup liderliğini sürdürüyor.

Çayıralan arayı açıyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonu A Grubunda mücadele eden Çayıralan Esnafspor, grupta namağlup liderliğini sürdürüyor.

31 Ekim 2019 Perşembe 01:00
Çayıralan arayı açıyor

En yakın takipçilerine 5 puan fark açan ve zirvede yer alan Çayıralan Esnafspor, bu sezonun flaş takımlarından oldu. Şimdiye kadar çıktığı üç müsabakayı kazanan Çayıralan temsilcisi rakip filelere 12 gol bırakırken, kendi kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Geçtiğimiz sezonlara nazaran bu sezona iyi bir başlangıç yapan Çayıralan Esnafspor, sezon başında kapanan İl Özel İdarespor’da mücadele eden oyuncuları kadrosuna kattıktan sonra ligin en güçlü takımları arasına girdi. 

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Çayıralan Arayı Açıyor
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