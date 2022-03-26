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Çayıralan Ankara yolcusu

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Çayıralan Esnafspor Keçiören Belediye Bağlumspor ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için bugün Ankara’ya gidecek.

26 Mart 2022 Cumartesi 00:33
Çayıralan Ankara yolcusu

Ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıpları ile giderek tehlikeli bölgeye yaklaşan Çayıralan Esnafspor, zirve mücadelesi veren Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında puan yada puanlar alarak kötü gidişata dur demek istiyor. Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, yarın deplasmanda zirve mücadelesi veren Keçiören Belediye Bağlumspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin ikinci yarısında çok kötü puan kayıpları yaşadıklarını ve düşme potasına yaklaştıklarını hatırlatan Akkaya, ‘’Artık puan kaybına tahammülümüz kalmadı. 8’inci sırada bulunan Mucur Yabanlıspor ile aramızda sadece 5 puan fark kaldı. Ligin kalan haftalarında stres yamamak için Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağımız müsabakayı mutlaka kazanmamız gerekiyor’’ dedi. 

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