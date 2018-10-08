ÇARŞAMBAYI SEL ALDI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor deplasmanda Çarşambaspor'u 5-2 yendi. Müsabakaya hızlı başlayan kırmızı siyahlı ekip dördüncü dakikada güçlü rakibi karşısında 2-0 öne geçti. 3. dakikada Burak Emre Kayan’ın kornerden ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselin Hüseyin’in kafa şutu direkten döndü, dönen topu Mert Özkan tamamladı, meşin yuvarlak filelerle buluşunca kırmızı siyahlılar 1-1 öne geçti. bu golden bir dakika sonra Yozgatspor kontra atağında Nurettin’in ceza sahası dışından sert şutu filelerle buluşunca skor 2-0 oldu. 43. dakikada Çarşambaspor defansının arkasına atılan topla buluşan Hüseyin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Çarşambaspor defansı Hüseyin’in dengesini bozumca top kaleciye geri pas oldu. İlk yarı bu skorla bitmesi beklenirken, uzatma dakikalarında gelişen Çarşambaspor kontra atağında, Yozgatspor ceza yayı üzerinde topla buluşan Yılmaz’ın sert şutu filelerle buluşunca ilk yarı 2-1 Yozgatspor'un üstünlüğü ile tamamladı. 58. dakikada gelişen Çarşambaspor atağında topla buluşan Mustafa’nın sert şutunda top filelerle buluşunca skora 2-2'lik eşitlik geldi. 67. dakikada gelişen Çarşambaspor atağında ceza sahası dışından yapılan sert şut üsten az farkla auta çıktı. 77. dakikada Çarşambaspor atağında kaleci Cengiz ile karşı karşıya kalınan pozisyonda Çarşambasporlu oyuncunun şutu direğe çarparak dışarı çıktı. 80. dakikada hızlı gelişen Yozgatspor kontra atağında Iria Fidelis’in ara pasında topla buluşan Ezzy Priestley Çarşambaspor defansını çalımlayıp ceza sahasına kadar girdi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı Çarşambaspor ağlarına gönderdi: 3-2 83. dakikada gelişen Yozgatspor atağında Ezzy Priestley kendi aldığı topla Çarşambaspor ceza sahasına girdi düzgün bir vuruşla kendisinin iki takımının dördüncü golünü attı: 4-2 86. dakikada Çarşambaspor defansının verdiği büyük açıkta defansın arkasına atılan topla buluşan Mehmet Şükrü Çarşambaspor kalecisini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı filelere bıraktı: 5-2 Müsabakada başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip sahadan 5-2’lik skorla ayrılırken grupta da liderliğini sürdürdü.