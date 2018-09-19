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ÇANKIRI MESAiSiNE DEVAM

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çankırıspor müsabakasının hızlıklarını sürdürüyor.

ÇANKIRI MESAiSiNE DEVAM

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çankırıspor müsabakasının hızlıklarını sürdürüyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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ÇANKIRI MESAiSiNE DEVAM

Önceki gün teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çift antrenman yapan kırmızı siyahlı ekip dünü ise tek idman ile geçirdi. Yoğun bir şekilde hazırlanan kırmızı siyahlı ekibin bugün teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yapması bekleniyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda galip gelmek istediklerini dile getiren Yozgatspor çalıştırıcı İbrahim Baş, ‘’İki şampiyonluk hedefi olan takımın karşılaşmasında sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inanıyoruz. İyi bir hazırlık döneminin ardından Çankırıspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Bu müsabakaya yoğun bir şekilde hazırlanacağız. Hedefimiz ligin ilk haftasında üç puan almak’’ dedi. 

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