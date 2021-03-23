Çandır’ın hakem isyanı

Çandır Hentbolspor Kulüp Başkanı Ozan Salep, Sakarya’da birinci grup lig müsabakasında Batman Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Tatvan Belediyespor ile karşı karşıya geldiklerini bu üç müsabakadan iki mağlubiyet, bir de galibiyet alarak Yozgat’a döndüklerini hatırlattı. Sakarya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen lig müsabakasında hakemlerin kendilerini adeta biçtiğini dile getiren Salep, ‘’Oynadığımız üç müsabakada da bariz şekilde hakem hataları ile karşı karşıya kaldık. Bir türlü tam kadro olarak sahada oynamamıza müsabaka hakemleri izin vermedi. Üç müsabakanın üçünde de sürekli 2 dakika cezaları alarak sahada hep rakipten bir kişi eksik oynadık. Bu nedenle de kazanacağımız müsabakaları kaybettik. Batman Belediyespor ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor’a hakem hataları nedeniyle yenildik. Son müsabakamızda ise Tatvan Belediyespor’u hakem hatalarına rağmen kazandık. Yendiğimiz müsabakada bile hakemler bizim mağlup olmamız için ellerinden geleni yaptılar. Kazanacağımız maçları alakasız bir şekilde verilen 7 metre cezaları ile kaybettik. Hakemler lig maçını kaldıracak hakemler değillerdi. Ona rağmen yeni yetersiz C klasman hakemlerinin maça görevlendirildi, hakem faktörü devrede olmasa Batman ve Sakarya takımlarını mağlup edebilecek güce sahiptik. 3 galibiyetle döneceğim yerden 1 galibiyet ile döndük ve çok üzgünüz. Hakem hataları ile kaybettiğimiz müsabakalara üzülüyoruz. Yendiğimiz müsabakada bile hakemler bizim mağlup olmamız için ellerinden geleni yaptılar. Tatvan Antrenör ve İdari kadrosundakilerin hakemlere ve oyuna yönelik yaptıkları sportmenlik dışı hareketleri biz yapsak rapor ve yaptırımlarla karşı karşıya gelirdik. Ancak onlara hiçbir ceza bile verilmezken, biz bir önceki müsabakada hakeme itiraz etmemizden dolayı bir mavi kartımız, bana da sarı kart ve iki dakika cezası verdiler. Bu adaletsiz yönetimlerden, yanı tavırlardan dolayı da istediğimiz sonuçları alamadık. Ancak ben inanıyorum ki bu hakemlere rağmen biz Çandır Hentbolspor olarak grubu istediğimiz noktada bitirip bir üst lige çıkacağız’’ dedi.