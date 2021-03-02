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Çandır Lige hazırlanıyor

HENTBOL Erkekler İkinci Ligi B Grubunda mücadele edecek olan Çandır Hentbolspor, 18 Mart tarihinde başlayacak olan 1’inci devre lig müsabakalarına hazırlıklarını sürdürüyor.

02 Mart 2021 Salı 00:36
Çandır Lige hazırlanıyor

Yeni kurulan bir kulüp olan ve hedefini Birinci Lig olarak belirleyen Çandır Hentbolspor, 18-22 Mart tarihleri arasında Sakarya’da gerçekleştirilecek olan birinci devre lig müsabakalarına hazırlıklarını sürdürüyor. B grubunda yer alan 1955 Batman Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Tatvan Belediyespor ile mücadele edecek olan Çandır Hentbolspor güçlü rakiplerini yenerek birinci lig için avantaj yakalamayı amaçlıyor. Çandır Hentbolspor Kulüp Başkanı Ozan Salep, bu sezon ilk defa mücadele edeceklerin Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde başarılı olmak istediklerini söyledi. 18-22 Mart tarihleri arasında Sakarya’da ligin birinci devre müsabakalarının oynanacağını dile getiren Salep, ‘’ 1955 Batman Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Tatvan Belediyespor takımlarının yer aldığı grubumuzun birinci devre müsabakalarında bütün rakiplerimizi yenerek birinci devreyi namağlup tamamlamayı hedefliyoruz. Gerekli tüm çalışmalarımızı yaptık müsabakalara hazırız. Yozgat'ın Hentbol branşında Erkekler İkinci Ligi statüsünde tek erkek takımı biziz ve Yozgat'ı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Hedefimiz Birinci Lige yükselmek ve hedefimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen, Yozgat Gençlik ve Spor il Müdürü Rasim Parlak ve Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün'e teşekkür ederiz’’ dedi. 

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Çandır Lige Hazırlanıyor
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