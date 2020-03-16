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Çandır liderlik koltuğunda

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda Saraykentshor’u 6-0 mağlup eden Çandırspor liderlik koltuğuna oturdu.

16 Mart 2020 Pazartesi 03:09
Çandır liderlik koltuğunda

enifakılı Gençlikspor’u 1-0 mağlup eden Bişekshor ise puan cetvelinde averaj ile ikinci sıraya yerleşti. B Grubunda ise Yozgat Belediyesi Bozokspor Sırçalı Belediyespor’u 3-0 yenerek liderliğini açık ara sürdürürken, SHÇEKspor ise Kalespor’a 1-0 mağlup oldu.
PLAY-OFF’TA 
TEK MAÇ 
OYNANDI
Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda ise bu hafta sadece bir müsabaka oynandı. Divanlı Gençlerbirliği Akdağmadenispor müsabakası Akdağmadenispor’un sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmazken. Bu müsabakayı Divanlı Gençlerbirliği takımı 3-0 hükmen kazandı. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile Boğazlıyan Şekerspor arasında oynanması gereken müsabaka ise Boğazlıyan Şekerspor’un ligden çekildiğini açıklaması nedeniyle oynanmadı. Bu müsabakayı da ev sahibi ekip Yerköy Bağlarbaşı Köselispor hükmen 3-0 kazandı. Lider Çayıralan Esnafspor ise deplasmanda Tuzkayaspor ile karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren bu müsabakada Çayıralan Esnafspor güçlü rakibini 5-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı. 
 

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Çandır Liderlik Koltuğunda
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