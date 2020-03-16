Çandır liderlik koltuğunda

enifakılı Gençlikspor’u 1-0 mağlup eden Bişekshor ise puan cetvelinde averaj ile ikinci sıraya yerleşti. B Grubunda ise Yozgat Belediyesi Bozokspor Sırçalı Belediyespor’u 3-0 yenerek liderliğini açık ara sürdürürken, SHÇEKspor ise Kalespor’a 1-0 mağlup oldu.

PLAY-OFF’TA

TEK MAÇ

OYNANDI

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda ise bu hafta sadece bir müsabaka oynandı. Divanlı Gençlerbirliği Akdağmadenispor müsabakası Akdağmadenispor’un sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmazken. Bu müsabakayı Divanlı Gençlerbirliği takımı 3-0 hükmen kazandı. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile Boğazlıyan Şekerspor arasında oynanması gereken müsabaka ise Boğazlıyan Şekerspor’un ligden çekildiğini açıklaması nedeniyle oynanmadı. Bu müsabakayı da ev sahibi ekip Yerköy Bağlarbaşı Köselispor hükmen 3-0 kazandı. Lider Çayıralan Esnafspor ise deplasmanda Tuzkayaspor ile karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren bu müsabakada Çayıralan Esnafspor güçlü rakibini 5-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

