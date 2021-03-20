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Çandır kötü başladı

ERKEKLER Hentbol İkinci Ligi’nde mücadele eden Çandır Hentbolspor, Sakarya’da gerçekleştirilen lig müsabakasının ilk gününde Batman Belediyespor’a 21-19 mağlup oldu.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:08
Çandır kötü başladı

Camili Yenikent Spor Salon’unda oynanan müsabakayı Emrah Yılmaz Galip Özer Çiftçi hakem ikilisi yönetti. Mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkan Yozgat temsilcisi Çandır Hentbolspor güçlü rakibi karşısında başa baş bir oyun ortaya koymasına karşılık müsabaka hakeminin de etkisi ile sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. 9 kere 2 dakika cezası alan ve sahada sürekli eksik oynayan Çandır Hentbolspor müsabakanın ilk yarısını 11-7 geride tamamladı. ikinci yarıda öne geçme çabaları yetersiz kalan Çandır Hentbolspor sahadan 21-19 mağlup ayrıldı. Çandır Hentbolspor bugün Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile saat 13.30’da karşı karşıya gelecek. Batman Belediyespor’da Yunus Altuner 7 gol kaydederken, Erdal Yağuzluk ve Mahsum Yıldız üçer gol atarak takımına katkı sağladılar. Çandır Hentbolspor’da ise Alperen Düzcan 7 gol kaydederken, İhsan Korkmazyiğit 5, Nuri Şahin ise 3 gol ile takımına katkı sağladı. Batman Belediyespor’da Furkan Bulu, Ömer Ataca, Süleyman Cihan, Serkan Yağuzluk, Erdal Yağuzluk ve Yunus Altuner iki dakika cezası alırken Süleyman Cidan ise sarı kart gördü. Çandır Hentbolspor’da Kürşat Gökkaya bir defa, Mithat Belen, Ahmet Uyar, İhsan Korkmazyiğit, Çağrı Suluv ise iki defa iki dakika cezası aldı. İhsan Korkmazyiğit ve Emirhat Atay ise sarı kart gördü. 

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Çandır Kötü Başladı
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