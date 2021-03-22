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Çandır ilk galibiyetini aldı

ERKEKLER Hentbol İkinci Ligi B Grubunda mücadele eden Çandır Hentbolspor, Sakarya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen lig müsabakasında çıktığı üç maçtan birini kazanarak 2 puan ile Yozgat’a döndü.

22 Mart 2021 Pazartesi 00:33
Çandır ilk galibiyetini aldı

İlk gün müsabakasında Batman Belediyespor ile karşı karşıya gelen ve güçlü rakibi karşısında iyi mücadele etmesine rağmen hakem hataları nedeniyle sahadan 21-19 mağlup ayrılan Çandır Hentbolspor müsabakaların ikinci gününde ev sahibi Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Yine hakem hatalarının baş gösterdiği müsabakada 26-30 mağlup olan Yozgat temsilcisi üçüncü gün müsabakasında ise Tatvan Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkan Çandır Hentbolspor güçlü rakibini 26-30 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini de almış oldu. Son müsabakasında Tatvan Belediyespor ile karşı karşıya gelen Çandır Hentbolspor güçlü rakibi ile başa baş bir müsabaka oynadı. İlk yarı karşılıklı atılan goller ile geçilirken Çandır Hentbolspor devre arasına 12-13 önde girdi. Müsabakanın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Yozgat temsilcisi hem ofansta hem de defansta etkili bir oyun ortaya koydu. Müsabakayı 26-30 kazanan Çandır Hentbolspor ligdeki ilk galibiyetini de aldı. Müsabakada Tatvan Belediyespor’da Emircan Şahin 9 gol atarken Efe Hanci 6, Amed Jiyan Kavak ve Muhammed Şipar 4’er gol atarak takımlarına katkı sağladı. Çandır Hentbolspor’da ise Tekin Özdemir 8 gol kaydederken İhsan Korkmazyiğin 6, Amhet Uyar 5 gol atarak takımlarının galibiyetine katkıda bulundular. Tatvan Belediyespor’da Emircan Şahin bir kez, Efe Hanci ise üç defa iki dakika cezası alırken, Melik Güneş, Barış Akıntürk ve Efe Hanci sarı kart gördü, Efe Hanci üç defa iki dakika cezası aldığı için ise kırmızı kart görerek olun dışında kaldı. Çandır Hentbolspor’da Çağrı Suluv, Onur Arslan bir defa, Nuri Şahin, İhsan Korkmazyiğit ve Tekin Özdemir iki defa iki dakika cezası aldı. Ahmet Uyar ve Müslim Aksoy ise sarı kart gördü.

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Çandır Ilk Galibiyetini Aldı
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