Çandır Hentbol Sakarya’da

Sakarya’da bugün Batman Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Çandır Hentbolspor, yarın Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Pazar günü ise Tatvan Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Çandır Hentbolspor Kulüp Başkanı Ozan Salep, bugün Sakarya’da lig müsabakalarının startının verileceğini söyledi. Hedeflerinin birinci lige çıkmak olduğunu dile getiren Salep, ‘’Bugün başlayacak olan lig müsabakalarımız birinci aşamasında Batman, Sakarya ve Tatvan takımları ile karşı karşıya geleceğiz. Çok iyi hazırlandığımız bu müsabakaların üçünden de galibiyet ile ayrılacağımıza inanıyorum. Sezonu erken açtık ve çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Yetenekli oyunculardan kurul olan takımımın hedefimize emin adımlar ile ilerleyeceğine de inancım tam. Ligde bugün Batman Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. ilk müsabakamızı kazanarak Cumartesi ve Pazar günü oynayacağımız müsabakalar öncesinde moral bulmak istiyoruz’’ dedi.