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Camp Nau’da Yozgat’ı tanıttı

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lige çıkma başarısı gösteren Yozgat Bozokspor’da başarılı oyuncu Jovan Talevski, önceki günü İspanya’da Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakasında Camp Nau’da Yozgat Bozokspor’un şampiyonluk için hazırlattığı forma ile tribünlerde poz verdi.

Camp Nau’da Yozgat’ı tanıttı

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lige çıkma başarısı gösteren Yozgat Bozokspor’da başarılı oyuncu Jovan Talevski, önceki günü İspanya’da Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakasında Camp Nau’da Yozgat Bozokspor’un şampiyonluk için hazırlattığı forma ile tribünlerde poz verdi.

18 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Camp Nau’da Yozgat’ı tanıttı

Barcelona ile Manchester United arasında oynanan şampiyonlar ligi çeyrek final müsabakasında Manchester United’ı Messi ve Philippe Coutinho’nun attığı goller ile 3-0 mağlup ederek bir üst tura çıkan Barcelona’nın müsabakasını izleyen Yozgat Bozokspor’un başarılı orta oyun kurucusu Jovan Talevski, Camp Nau tribünlerinde Yozgat Bozokspor forması ile dolaştı. Yozgat’ın tanıtımını yapan Talevski, kendi Facebook hesabından da bu görüntüyü paylaştı.

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