Camp Nau’da Yozgat’ı tanıttı

Barcelona ile Manchester United arasında oynanan şampiyonlar ligi çeyrek final müsabakasında Manchester United’ı Messi ve Philippe Coutinho’nun attığı goller ile 3-0 mağlup ederek bir üst tura çıkan Barcelona’nın müsabakasını izleyen Yozgat Bozokspor’un başarılı orta oyun kurucusu Jovan Talevski, Camp Nau tribünlerinde Yozgat Bozokspor forması ile dolaştı. Yozgat’ın tanıtımını yapan Talevski, kendi Facebook hesabından da bu görüntüyü paylaştı.

