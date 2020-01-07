Çamlıkta spor yapıp, Doğayı keşfettiler

Kırşehir’den gelen 30 kişilik sporcu kafilesine, Yozgat Türk Riders ve Türk Chopper motosiklet kulübü üyeleri de eşlik etti. Ekip çamlıkta yürümekten çok memnun kaldı. Ekip üyeleri, her yıl birden fazlı bölgeye gidip, doğa yürüyüşü yaptıklarını, Yozgat çamlığı ile birlikte Kazankaya Kanyonu, Çayıralan, Akdağmadeni ormanlık alanları gibi bölgeleri de daha önce gezdiklerini belirterek, Yozgat'ın doğal güzelliklerini keşfetmeye bundan sonraki süreçte de devam edeceklerinin altını çizdiler.