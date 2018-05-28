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Çamlıkta Oryantring heyecanı

OKUL Sporları kapsamında küçükler ve yıldızlar kız ve erkek Oryantring Türkiye şampiyonası finali Yozgat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çamlıkta Oryantring heyecanı

OKUL Sporları kapsamında küçükler ve yıldızlar kız ve erkek Oryantring Türkiye şampiyonası finali Yozgat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Çamlıkta Oryantring heyecanı

60 ilden yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Oryantring yarışmalarında Çamlık Milli Parkına dağılan yarışmacılar ellerindeki haritalar ile yönlerini bulmaya çalıştılar. Türkiye’nin ilk Milli Parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda başlayan yarışmada sporcular 3 kilometrelik parkurda ellerindeki harita ve pusulalarla hedeflerini bulmak için üstün performans sergilediler. Zamanla yarışan sporcuların ormanlık alandaki mücadeleleri nefes kesti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Şube Müdürü Nuri Kılıç, Okullar arası Oryantiring Türkiye Şampiyonası Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda yapıldığını. Türkiye çapında 350 sporcunun bu şampiyonaya katıldığını söyledi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara başarı belgesi ve madalyaları verileceğini dile getiren Kılıç, bütün sponculara başarı dileğinde bulundu. Yozgat Okul Sporları İl Temsilcisi Abdullah Ceylan ise Sporcular başarılı olmak için Yozgat’a geldiğini, Yıldız kız ve erkekler de 3 bin metrelik parkurların olduğunu, küçük kız ve erkeklerde ise mesafenin 2 bin metre olduğunu ifade etti. Oryantiring sporunun Türkiye’de gelişmekte olan bir yön bulma sporu olduğunu vurgulayan Ceylan, ‘’En kısa sürede sporcular ellerindeki haritalarla hedefi bulup yarışmayı bitirmeye çalışıyorlar. Yozgat’ta düzenlenen şampiyonada 60 ilden 350 sporcu başarılı olmak için ter döktü” dedi. 
Şampiyonaya Ordu’dan katılan ve 3 yıldır oryantiring sporuyla uğraşan Dilek Bilgin isimli yarışmacı hedefinin şampiyonluk olduğunu ve oryantiring sporunu yapmayı çok sevdiğini vurguladı. Kahramanmaraş’tan yarışmaya katılan Uzer İncecik ise oryantiring sporunun bir doğa sporu olduğu belirterek, bölgelerinde takım halinde ikinciliği elde ederek Yozgat’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katıldıklarını dile getirdi. Düzenlenen şampiyonada dereceye giren takımlara ve sporculara ise kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.
 

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