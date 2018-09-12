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Çamlık’ta ince hesap

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele verecek olan Yozgat Çamlıkspor, yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çamlık’ta ince hesap

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele verecek olan Yozgat Çamlıkspor, yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdürüyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Çamlık’ta ince hesap

Antrenör Avni Yılmaz gözetiminde çalışmalarını sürdüren Yozgat Çamlıkspor, A grubunda güçlü rakipleri karşısında en iyi sonuçları alarak, hedefine ulaşmak istiyor. Antrenör Avni Yılmaz, hedeflerinin öncelikle iyi bir futbol sergileyip, play-off grubuna yükselecek iki takımdan birisi olmak istediklerini söyledi. Yılmaz, ‘’Güçlü bir kadromuz var. Geçen sezon ligde istediğimiz sonuçları alıp, play-off grubunda yer aldık. Kadromuzu büyük oranda koruduk. Yeni takviyelerle kadromuzu biraz daha güçlendirdik. Şimdi hedefe ulaşabilmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.

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