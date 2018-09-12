Çamlık’ta ince hesap

Antrenör Avni Yılmaz gözetiminde çalışmalarını sürdüren Yozgat Çamlıkspor, A grubunda güçlü rakipleri karşısında en iyi sonuçları alarak, hedefine ulaşmak istiyor. Antrenör Avni Yılmaz, hedeflerinin öncelikle iyi bir futbol sergileyip, play-off grubuna yükselecek iki takımdan birisi olmak istediklerini söyledi. Yılmaz, ‘’Güçlü bir kadromuz var. Geçen sezon ligde istediğimiz sonuçları alıp, play-off grubunda yer aldık. Kadromuzu büyük oranda koruduk. Yeni takviyelerle kadromuzu biraz daha güçlendirdik. Şimdi hedefe ulaşabilmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.