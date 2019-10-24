Çamlıkspor’un galibiyet sevinci

Ligin ilk haftasını dinlenerek geçiren Çamlıkspor, ikinci hafta oynağı ilk müsabakayı kazanarak lige 3 puan ile başladı. Çamlıkspor Antrenörü Avni Yılmaz, grubun ilk maçından galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. İlk maçların zorluğunu bildiklerini vurgulayan Yılmaz, ‘’Takımımızı ona göre hazırladık. Rakibimiz çok direnç gösterdi, kendilerini kutluyorum. Zor bir maç oldu taktik anlamında istediklerimizi tam anlamıyla sahaya yansıtamadık ama çok mücadele ettik. Futbolcularımız oyun disiplininden hiç kopmadı kazandığımız için mutluyuz uzun bir maraton var önümüzde daha iyi olacağımıza inanıyorum futbolcularımı tebrik ediyorum’’ dedi.