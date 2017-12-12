-Çamlıkspor’dan anlamlı pankart

Çamlıkspor Antrenörü Avni Yılmaz, ABD Başkanı Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, Tel Aviv'de ki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde yaptığı açıklamayı, sorumsuzca, büyük endişeyle karşıladığını belirtti. Antrenör Yılmaz, “alınmış bulunan söz konusu kararı Çamlıkspor kulübü olarak kınıyoruz. Kulüp olarak tepkimizi dile getirmek amacıyla “Bir Destanda Kudüs’te Yazmaya Hazırız. Mescid’i Aksa’ya Selamlar’ yazılı bir pankartla çıkarak tepkimizi dile getirmek istedik dedi.