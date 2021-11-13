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Çamlıkspor’da yeni oluşum

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Yozgat Çamlıkspor yeni bir oluşum içerisine girdi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:55
Çamlıkspor’da yeni oluşum

Yozgat Çamlıkspor’da yönetim değişikliği yapılırken, renkleri kırmızı siyah ismi ise 66 Yozgatspor olarak değiştirilecek. Ligde de Bölgesel Amatör Ligi hedefleyen Yozgat Çamlıkspor teknik direktörlük görevine ise tecrübeli isim Levent Arıkdoğan’ı getirdi. Çamlıkspor yeni yönetimi dün bir basın toplantısı düzenleyerek hem teknik direktör Levent Arıkdoğan ile sözleşme imzaladı hem de yeni oluşum hakkında basın mensuplarını bilgilendirdiler. Çamlıkspor ile resmi sözleşmeye imza atarak anlaşma sağlayan Levent Arıkdoğan, daha önce iki defa Yozgatspor takımında çalışma fırsatı bulduğunu hatırlattı. Yozgat’ta çok güzel dostluklar elde ettiğini ve bu dostları ile sürekli görüştüğünü hatırlatan Arıkdoğan, Çamlıkspor sayesinde yeniden Yozgat ile yollarının kesiştiğini dile getirdi. Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele eden takımı ile şampiyonluğu hedeflediklerini dile getiren Arıkdoğan, Ligin ilk haftasında Yenifakılı Gençlikspor’u yenerek galibiyet ile başlamak istediklerini vurguladı. 
Yozgat Çamlıkspor’un yeni başkanı Turan Laçin ise, Bu döneme kadar faaliyetlerini Sürdüren Yozgat Çamlıkspor kulübünün bundan sonraki dönemlere çalışmalarını faaliyetlerini 66 Yeni Yozgatspor Kulübü adına sürdüreceğini belirtti. Misyonu bütün Yozgat’ı ve Yozgatlıyı kucaklamak olduğuna vurgu yapan Laçin, ‘’Futbola gönül veren futbolun evrenselliğini yaşayan ve yaşatmak isteyen bir düsturu ile sağlamaktır diğer spor kulüpleri ve yöneticileri ile sadece futbol doğrularını saha içi mücadele ve emeklerini izletecek ve izleyeceğimiz oldukça kaliteli bir yarışın yaşanacağız. Böylelikle Amatör liglerimizin yeni bir süliete bürüneceğine inanıyoruz. Şehrimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.
Çamlıkspor Kulüp Başkan Vekili Alper Bölükbaşı, ise “Biz Çamlıkspor olarak bu sezon lige katılmama kararı almıştık. Yozgat Çamlıkspor kulübü olarak 1. Amatör küme liginde kendi imkanlarımızla mücadele verdik. Turan bey ve ekibi tarafından Yozgat’ı kapsayan, kucaklayan bir proje sunuldu. Biz bunu arkadaşlarımızla istişare yaptık. Güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünerek bu projeye evet dedik. Bizler futbolu seven insanlarız. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz’’ diye konuştu 
24 yıldır sporun futbolun içerisinde olduğuna vurgu yapan Sportif Direktör Mesut Doğrutekin de şöyle konuştu; ‘’İnandığım için buradayım. Fair-playın önde olduğu, centilmenliğin önde olduğu iş ahlakının, tecrübelerimizin, prensiplerimizin, ilkelerimizin, sevdamızın Yozgat olduğu bir çalışma olacak. 7’den 70’e bütün Yozgat’ı, bütün Türkiye’yi kucaklayacağız. Attığımız her adımda sorumluluklarımızı biliyoruz. Konuştuğumuz her sözde, yaptığımız her eylemde üzerimizde 3,5 milyon Yozgatlının, 84 milyon vatandaşımızın spor sevdasını üzerimizde sorumluluk olarak taşıyacağız. Öz kaynağımızda alt yapımızı, projeler bazında tesislerimizi hem Yozgat’ımıza hem de Türk futboluna kazandıracağız. Bu projede gerçekten büyük emeği olan Turan Laçin’e hem de Yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Biz Yozgat’ımızı bütünleştirmek istiyoruz. Ortak sevdamız olan 66 Yeni Yozgatspor’u Türk futboluna ve Yozgat’a kazandırmak istiyoruz. İnşallah önemli transferler yaptık. Devre arasında da flaş transferlerimiz olacak. Her bir yılda bir üst ligi hedefliyoruz. Bu sezon hedefimiz BAL ligi. Oradan üçüncü lig, oradan ikinci lig. Her şey hayalle başlar. Biz bu miladı gerçekleştirmek için yola çıktık.’’

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